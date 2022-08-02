Boluspor’un 2022-2023 sezonu kadrosu belli oldu

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig’de bu sezon Sait Karafırtınlar yönetiminde mücadele edecek olan Boluspor’da liglerin başlamasına kısa bir süre kala iddialı bir kadro kurmayı başardı.

Bolu transfer komitesi tarafından yeni isimlerin ağılıkta olduğu bir kadro kuran kırmızı beyazlı ekibimizde yeni sezon öncesi son olarak golcü oyuncu İbrahima Balde’nin katılması ile kadrosu büyük ölçüde şekillendi.

2022-2023 sezonunda Boluspor’un kadrosu şu isimlerden oluştu:

Kaleciler: Gentian Selmani, Çağlar Şahin Akbaba, Bartu Kulbilge, Oğul Kaan

Defans Stoper: Gökhan Kardeş, Serge Yameogo, Ercan Yazıcı, Onur Ulaş, Oulare

Defans Sol: Bülent Cevahir, Batuhan İşçiler

Defans Sağ: Zahit Çınar, Hakan Bilgiç

Orta Saha: Eray Ataseven, Burak Asan, Tugay Kacar, Gökhan Alsan, Michel Landel, Bertu Özyürek, Gökhan Karadeniz, Diarrassouba

Sol Kanat: Dejvi Bregu, Erdem Can Polat

Sağ Kanat: Melih Okutan, Kayamba, Arda Köksal

Forvetler: İbrahima Balde, Ozan Pakaker, Furkan Demir