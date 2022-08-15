Boluspor’un 2022-23 Sezonu Maç Bileti Fiyatları Belli Oldu

Haber: Uğur Balaban

Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada” Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda Atatürk Stadyumu’nda oynayacağımız karşılaşmaların maç bileti fiyatları belirlendi. Belirlenen fiyatlar sezon boyunca tüm iç saha maçlarında uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Boluspor’un 19 Ağustos Cuma günü Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı karşılaşma ile birlikte, tüm iç saha maçlarında sezon boyunca geçerli olacak maç bileti fiyatları şu şekilde açıklandı.

Maç Bileti Fiyatları

NUMARALI TRİBÜN: 250 TL

KAPALI TRİBÜN: 50 TL

MARATON TRİBÜN: 50 TL

KALE ARKASI: 25 TL

Kombinede son gün 28 Ağustos

Biletler, passo.com.tr’de ve Bolu Atatürk Stadyumu’nda satışa sunulacak. Boluspor kombine satışlarında ise son tarih 28 Ağustos olarak belirlendi. Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada “Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu kombine satışları 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 17.00’de sona eriyor” denildi.

Sezonluk Kombine Fiyatları

NUMARALI TRİBÜN: 1.600 TL

KAPALI TRİBÜN: 300 TL

MARATON TRİBÜN: 300 TL

MARATON TRİBÜN (Öğrenci): 100 TL (7-25 yaş)

KALE ARKASI: 150 TL