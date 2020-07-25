Boluspor’un Borcu 19 Milyon TL

Haber: Volkan Yılmaz

Sezon bitimiyle birlikte kongre kararı alan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı 8 Ağustos’ta yapılacak kongre öncesi Karaçayır Tesisleri’nde mali tablo ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Çarıkcı yaptığı değerlendirmede Boluspor’un borcunun 19 milyon TL olduğunu söyledi. Çarıkcı kendi alacakları için de Boluspor’un gelirlerine temlik koyduracağını belirtti. Çarıkcı; “Dışarıda herkes konuşuyor. Bana kimse para konusundan bir şey soramaz. Çünkü ben hayatımda Boluspor Kulübü’nde para hiç el sürmedim. Bu kulübün, mali müşaviri, mali asbaşkanı var. Ben sadece reklam bulurum. Parayla işim olmaz, para işine karışmam. Şu andaki borcumuz toplam 19 milyon TL. Herkes bunu iyi bilsin. Bu 19 milyonun içinde de geçmişte meşhur bir çek var. Abdullah Başkanın otoparkı verdiği firmadan aldığı çek buna dahil. 750 bin TL Boluspor’un alacağında görünüyor bu çek. Çekilen kredi de bu borca dahil. Bu borcun 1 milyon 350 bini vergi borcu. Bu borç Emin beyin döneminden gelen vadeli borç. 1 milyon 83 bini vergi SSK borcu. 2 milyon 176 bini Bolu Belediyesi borcu. Bu borçların toplamı yaklaşık 5 milyon TL. Bunları saymazsak yaklaşık 14 milyon TL borcumuz var. Bu takım ligde kalırsa 80 bin TL prim vereceğimize dair 4 ay önce futbolculara söz verdik. Bunla ilgili Tanju başkanın da bilgisi var. Hamdolsun 1 milyon 200 bin TL primi futbolcularımıza ödedik. Bu sene ödenen prim miktarı 3 milyon TL. 1 milyon 800 bin lig içinde verdik. 1 milyon 200 bin de ligde kalma primi verdik. 2 milyon 800 bin TL de futbolcularımıza ödeyemediğimiz çekler ve senetler vardı. Bunları da ödedik. Yani toplam Boluspor’un kasasından 4 milyon TL para ödedik” dedi.