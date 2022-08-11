Boluspor’un ilk hafta Manisa deplasmanında oynayacağı maçın hakemleri belli oldu

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1.Lig’de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de Manisa Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak Manisa FK-Boluspor maçının hakemi Adem Cinek oldu.

Boluspor Spor Toto 1.Lig'in Ligin ilk haftasında deplasmanda Manisa FK’ya konuk olacak. Mümin Özkasap Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Adem Cinek düdük çalacak. Cinek’in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat olacak.