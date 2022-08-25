Boluspor’un maçında Aksuoğlu düdük çalacak

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1.Lig’de üçüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Boluspor-Altınordu maçının hakemi Furkan Aksuoğlu oldu.

Boluspor Spor Toto 1.Lig'in Ligin üçüncü haftasında sahasında Altınordu’yu konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 21.45’de başlayacak karşılaşmada hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Eren Gökmen olacak.

Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 3. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

26 Ağustos Cuma:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor: Caner Ak

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Boluspor-Altınordu Furkan Aksuoğlu

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: Turgut Doman

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor: Reşat Onur Coşkunses

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü: Eren Özyemişcioğlu

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu