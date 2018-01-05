Haber: Kasım ŞAHİN

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar tarafından izlenen ve büyük beğeni toplayan geleceğin yıldızları gibi görülen orta saha oyuncusu Erkan Güler ile kanat oyuncusu Mutlu Güler A takım kadrosuna alınarak Antalya’ya kampa götürüldü.

19 yaşındaki Mutlu Güler, oyuncu ve kişilik karakteriyle ön plana çıkınca Boluspor’a geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Genç oyuncular U21 takımında başarılı bir şekilde performanslarını sürdürürken, oyun becerileri ile göz doldurmaya devam ediyorlar. Bu iki genç oyuncunun önümüzdeki sezon A takımda yerini alacağı sinyallerini şimdiden vermeye başladılar.

Geleceğin parlayan yıldızları olarak uzun yıllar Bolusporda oynayıp, şehrimize ve takıma hizmet etmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Teknik Direktör Karafırtınalar’ında iki genç futbolcuyla yakından ilgilendiği ve Erkan Güler’i Altınordu Başkanının da takip ettiği biliniyor.