Haber: Semih Baykal

TFF 1. Lig de son 3 maçta sahadan galip ayrılan ve yükselişe geçen Boluspor, Ziraat Türkiye Kupasında da galibiyet için deplasmanda Süper lig takımlarından Kasımpaşa’nın karşısına çıktı. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda ortaya denk bir mücadele ortaya koydu. Karşılıklı atakların olduğu mücadelenin 28’nci dakikasında Boluspor, tecrübeli defans oyuncusu Pedro Franco’nun kafa vuruşu ile maçta 1-0 öne geçti. Golden sonra da beraberliği yakalamak için rakip kalede etkili olan Kasımpaşa ise bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarıda başka önemli pozisyon olmadı ve Boluspor soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti. İkinci yarıya Kasımpaşa iki oyuncu değişikliği başladı. İkinci yarıda ilk yarıya oranla daha etkili olan Boluspor, 59’ncu dakikada İrfan Başaran’ın penaltıdan attığı golle farkı 2’ye çıkardı (0-2). Kasımpaşa farkı azaltmak için rakip kalede ataklarını arttırırken aradığı golü 77’nci dakikada Rangel ile buldu (1-2). Kısa sürede toparlanan Boluspor, bu golden 6 dakika sonra 83’ncü dakika tecrübeli futbolcusu Andre Santos’un ceza sahası dışından attığı şutla 3’ncü golü buldu (1-3). Maçta başka önemli pozisyon olmadı ve Boluspor sahadan 3-1 galip ayrılarak, rövanş için önemli bir avantaj elde etti.

Stad: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Çınar***, Ali Saygın Ögel**(1. Yardımcı hakem), İsmail Şencan***(2. Yardımcı hakem), Caner Ak*** (4. Hakem)

İlk 11’ler

Kasımpaşa: Kadem Burak Yaşar*, Syam Ben Youssef*, Onur Ural*, Mert Kula**, Burak Turan***, Abdullah Durak*(Markus Neumayr*** 46. Dakika), David Pavelka***(Hakan Demir*** 67. Dakika), Hasan Bilal***, Ahmed Ildız**, Jhon Murillo*(Samuel Eduok*** 46. Dakika), Michael Rangel***

Boluspor: Ertuğrul Taşkıran*, Göksu Alhas*, Mamadou Diarra**, Pedro Franco***, Caner Cavlan***, İrfan Başaran***(Andre Santos ***78. Dakika), Melih Okutan**(Mutlu Güler ***87. Dakika), Yusuf Emre Gültekin*, Burak Asan*, Mustafa Durak**(Poepon *74. Dakika), Furkan Demir***

Sarı Kartlar: Markus Neumayr (Kasımpaşa),Ahmet Ildız (Kasımpaşa), Yusuf Emre Gültekin , Pedro Franco , Furkan Demir, Andre Santos (Boluspor)

Kırmızı Kartlar:

Goller: Rangel(Kasımpaşa),Pedro Franco, İrfan Başaran, Andre Santos(Boluspor)

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma Kasımpaşa’nın vuruşuyla başladı.

13’ncü Dakikada Kasımpaşaspor sağ kanattan Rangel’in ceza sahası gönderdiği pasla içeriye giren Murillo’nun şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı.

14’ncü Dakikada Boluspor’da İrfan Başaran’ın yaklaşık 20 metreden vurduğu sert şutu, kaleci Kadem güçlükle kurtardı.

18’nci Dakikada Kasımpaşa’da Ahmet Ildız’ın ceza sahasına yakın yerden kullandığı serbest vuruş kalenin sağ tarafından dışarıya çıktı.

24’ncü dakika Boluspor da Caner Cavlun’un sol kanattan ceza sahası içine orta şut karışımı gönderdiği top kaleci Kadem de kaldı.

GOLLL 28’nci dakikada Boluspor’da İrfan Başaran’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği korner vuruşunda top Kaleci Kadem’den döndü. Melih Okutan kaleciden dönen topu havalandırdı ve Pedro Franco defansa rağmen yaptığı kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. (0-1)

33’ncü dakika Kasımpaşa da Hasan’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Murillo mükemmel kafa vurdu ama top az farkla dışarı çıktı.

41’inci dakikada Boluspor savunmasının hatasını takip eden Rangel’in rahat pozisyonda vuruşunu kaleci Ertuğrul iki hamlede almayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısına uzatma dakikası ilave edilmiyor. İlk yarıda Boluspor Pedro Franco’nun attığı gol ile 1 – 0’lık üstülükle soyunma odasına gitti.

İkinci Yarı Boluspor’un vuruşuyla başladı.

46’ncı dakika Kasımpaşa da iki oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Jhon Murillo oyundan çıkarken yerine Samuel Eduok girdi. Abdullah Durak’ın yerine ise Markus Neumayr girdi.

55’nci dakikada Kasımpaşa da Neumayr, orta sahada rakibi Mustafa Durak’ı arkadan çektiği için sarı kart gördü.

56’ncı dakikada Boluspor da Yusuf Emre Gültekin’in ceza sahası yayından vurduğu sert şutu kaleci Kadem güçlükle kurtardı.

58’nci dakikada Boluspor Sağ kanattan ceza sahası içine giren Mustafa Durak’ın rakibinin müdahalesi sonucu yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

GOLLL 59’ncu dakikada Boluspor İrfan Başaran’ın penaltıdan attığı golle farkı 2’ye çıkardı. (0-2)

62’nci dakika Boluspor da Melih Okutan’ın ceza sahası içinden vurduğu sert şut defans çarparak kornere gitti.

63’ncü dakikada Boluspor da Yusuf Emre Gültekin maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

66’ncı dakikada Boluspor da Pedro Franco rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart gördü.

67’nci Dakikada Kasımpaşa da Pavelka oyun kenarına gelirken yerine Hakan Demir girdi.

68’ncu dakikada Kasımpaşa da Ahmet Ildız, Diarra’ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

GOLLL77’nci dakikada Kasımpaşa’da Ahmet Ildız’ın ceza sahası sağ çaprazdan vurduğu sert şut kaleci Ertuğrul’dan döndü. Kaleciden dönen topu Rangel ağlara gönderdi. (1-2)

74’ncü Dakikada Boluspor da Mustafa Durak saha kenarına gelirken, oyuna Poepon girdi.

77’nci Dakikada Boluspor da Furkan sarı kart gördü.

78’nci dakikada Boluspor da İrfan Başaran sakatlanarak saha kenarına gelirken, yerine Andre Santos girdi.

82’nci dakikada Boluspor da Andre Santos sarı kart gördü.

GOLLL Dakika 83’ncü dakikada Boluspor, Andre Santos’un ceza sahası dışında attığı golle farkı tekrar 2’e çıkardı. (1-3)

85’nci dakikada Boluspor da Furkan Demir’in ceza sahası içinden vurduğu sert şut yan ağlarda kaldı.

87’nci Dakikada Boluspor da Melih Okutan saha kenarına gelirken yerine genç yetenek Mutlu oyuna girdi.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Boluspor deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.