Boluspor’un taraftarı fitili ateşledi

Haber: Uğur Balaban

Ligde ateş hattında bulunan Boluspor, kritik Samsunspor maçında galip gelmeyi başardı. Sene başından bu yana taraftarının desteğini pek göremeyen Boluspor, taraftar Abdullah Abat’ın istifa etmesinin ardından tribünleri doldurdu. 7’den 70’e herkesin tribünleri doldurduğu maçta, MasterChef programından tanıdığımız aşçı Eray Aksungur’da takımı destekledi. Tribünlerde taraftar ile yerini alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 90 dakika boyunca desteğini esirgemeyerek taraftara tribün liderliği yaparak coşturdu. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan kritik mücadelede taraftar desteğini arkasına alan ekibimiz adeta şahlanarak 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 galip gelmeyi başardı. Maraton tribünündeki Yarenler ve Cadde 14 taraftar grubu maç boyunca tezahüratlarına hiç ara vermedi.

Tribünlerde özlediğimiz görüntüleri oluşturan taraftar geri döndük mesajı verdi.