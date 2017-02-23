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23 Şubat 2017 Perşembe
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    • Bolu'ya 1000 kişilik istihdam paketi

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği sonrası, Başkent Ankara'da gerçekleştirdiği girişimler sayesinde Bolu'ya 1000 kişilik yeni istihdam sağlandığını açıkladı.

    23 Şubat 2017 Perşembe 09:30
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    Bolu'ya 1000 kişilik istihdam paketi

    Haber: BMA

    Milletvekili Ercoşkun, birkaç haftadır üzerinde çalıştığı istihdam paketinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan onay alarak, hayata geçirilebilir hale geldiğini belirterek, "Bolu'ya istihdam kazandırmak ve ekonomimize ciddi anlamda girdi sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz çalışmaları Allah'ın izniyle başarıyla neticelendirdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan onay alarak, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşumuza 1000 kişilik yeni istihdam kazandırıyoruz. İstihdamlar Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Bu çalışmamızın da değerli hemşerilerime ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

    İstihdam yapacak kamu kurum ve kuruluşları 

    Milletvekili Ercoşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam sağlamalarını öngören bu dev istihdam paketinin ayrıntıları hakkında şöyle konuştu: "Başta Bolu Belediyesi olmak üzere, tüm ilçe ve belde belediyelerimiz, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu İl Müftülüğü ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve benzeri kurumların yararlanabileceği bir istihdam paketine ilimiz sahip oldu. Kadın ve erkek, emeklilik yaşı öncesi her yaş grubundan vatandaşımızın istihdamını sağlayacağımız bu paket sayesinde, Türkiye ortalamalarının altında bulunan işsizlik rakamlarını daha da alt seviyeye düşürmeyi hedefliyoruz."

    Ayda 2 milyon TL kazanç

    1000 kişilik istihdam paketinin Bolu'ya sağlayacağı ekonomik kazanımları açıklayan Ercoşkun, "Bakanlığımızın onayının ardından önümüzdeki günlerde gerçekleşecek istihdamlar Bolu ekonomisine ciddi manada bir kaynak aktarımı da sağlamış olacağız. Öyle ki, bu çalışmamız sayesinde, Bolu'ya sadece ayda sağlayacağımız ekonomik girdi miktarı 2 milyon TL civarında olacak. Bu yerel ekonomimiz açısından değerlendirdiğimizde önemli ve ciddi bir rakam. Bu çalışma ile yerel kalkınmaya katkıda bulunacağımıza ve personel giderleri noktasında kamu kurum ve kuruluşlarımızın yükünü de önemli miktarda hafifletmiş olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. 

    İŞKUR aracılığıyla yapılacak

    Kamu kurum ve kuruluşlarda yapılacak istihdamın İŞKUR aracılığıyla gerçekleşeceğini, iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını İŞKUR’a yapmaları gerektiğini belirten Ercoşkun, kontenjan sayısına denk bir başvurunun olması durumunda tüm başvuru yapanların işe alınacağını, başvuruların belirli kontenjanı aşması durumunda işbaşı yapacakların eşitlik ilkesi gereği kura çekimi ile belirleneceğini bildirdi.

    Ercoşkun'dan özel teşekkür

    Milletvekili Ercoşkun, istihdam paketinin Bolu'ya kazandırılması noktasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin ve İŞKUR Genel Müdür Vekili  Mehmet Ali Özkan'a teşekkür etti.

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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