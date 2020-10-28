Bolu’ya 12 GUY atanacak

Haber: N. Halid Altundal

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından personel alım ilanı yayımlandı. İlana göre çeşitli il ve ilçelere atanmak üzere toplam 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. Resmi Gazete’nin 27 Ekim 2020 tarihli sayısında yer alan ilana göre ilimiz Bolu’ya ise 12 Gelir Uzman Yardımcısının ataması yapılacak.

İlanda Göynük’e 2, Kıbrıscık’a 1, Mudurnu’ya 2, Dörtdivan’a 2, Yeniçağa’ya 2, Gerede’ye 2 ve Seben’e ise 1 gelir uzman yardımcısı atanacağı belirtildi. Öte yandan en çok gelir uzman yardımcısı 250 kişi ile İstanbul’a yapılacak.

BAŞVURULAR 9 KASIM BAŞLIYOR

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına başvurular 9 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma saat 17.30’da sona erecek. Başvurular, adayların https://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Sınav başvurusuna ilişkin bilgiler internet sitesinde yer alacak.

SINAV 12 ARALIK’TA YAPILACAK

İlanda yer alan bilgilere göre ise adayların başvuru sırasında öncelik olarak en çok 5 ili tercih edebileceği belirtildi. Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı 12 Aralık Cumartesi saat 10.00’da Ankara’da yapılacak. Sınava girmeye hak kazananların listesi ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler sınavdan 10 gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gib.igov.tr adresinden duyurulacak.

Adaylar başvuru süreci, başvuru şartları, sınavın şekli ve konuları, değerlendirme, sonuçların açıklanması ve itiraz ile ilgili tüm bilgilere Resmi Gazetenin 27 Ekim 2020 tarihli sayısında Çeşitli İlanlar başlığında bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusundan ulaşabilecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 00:13