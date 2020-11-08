Bolu’ya 12 sözleşmeli personel alınacak

Haber: N. Halid Altundal

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere belirtilen bölüm ve sayıda pozisyon için sözlü sınav ile toplam 817 sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete’nin 6 Kasım 2020 Cuma tarihli sayısında yayımlandı. İlana göre sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyestisyen, hemşire, büro personeli, destek personeli unvanlarında personel alınacak.

BAŞVURULAR 19 KASIM’DA SONA ERECEK

Adaylar, başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 9 Kasım Pazartesi gününden 19 Kasım Perşembe günü mesai bitimine (18:00) kadar yapabilecekler. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecek. Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyecekler. Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekiyor. Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacak. Sınav başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınıp, aday tarafından imzalanacak ve sözlü sınava gelindiğinde ibraz edilmek üzere saklanacak. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

BOLU’YA 12 KİŞİ ALINACAK

Sözleşmeli personel ilanına göre ilimiz Bolu’ya ise 12 kişi alınacak. İlana göre ilimize 1 kadın sosyal çalışmacı, 1 kadın psikolog, 1 kadın çocuk gelişimcisi, 1 fizyoterapist, 1 kadın hemşire, 4 diğer sağlık personeli, 2 büro personeli, 1 destek personeli unvanlı pozisyonlara alım gerçekleştirilecek. Adaylar sözleşmeli personel alım ilanına dair tüm detaylara 6 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’nin “Çeşitli İlanlar” başlığında yer alan Bakanlık ilanı veya Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyurudan ulaşabilecekler.