Bolu’ya 12,5 milyonluk destek

Haber: N. Halid Altundal

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bolu çiftçisine ağırlığını GES (Güneş Enerjisi Sistemleri) oluşturan 25 Milyon tutarlı proje için yüzde 50 hibe kapsamında 12,5 Milyon TL destek verilecek. Konuya ilişkin olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilimiz genelinde toplam 24 milyon 949 bin 919 TL hibeye esas proje tutarı için yüzde 50 hibe olarak; 11 milyon 31 bin 102 TL ekonomik yatırımlar ve 1 milyon 443 bin 857 TL kırsal ekonomik alt yapı olmak üzere toplamda 12 milyon 474 bin 959 TL destek sağlanacağı bildirildi.

51 PROJENİN TAMAMI KABUL EDİLDİ

Açıklamada ayrıca “İnsan odaklı çalışma prensibi ile hareket eden Tarım ve Orman Bakanlığımız çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda desteklere devam ediyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bolu ilinde online olarak sisteme başvurusunu yapmış olan üreticilerin değerlendirilmesi sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen 51 adet projenin tamamı onaylanarak %50 hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe desteğinden yararlanacak olan 51 adet projenin 20 adedi Ekonomik Yatırımlar kısmında yer almakla birlikte, 31 projemizde kırsal ekonomik alt yapı (küçük aile işletmeleri) kategorisinde yer almaktadır. İlimizde hibe almaya hak kazanan 20 adet Ekonomik yatırım projemiz 17 Göynük, 2 Gerede 1 Merkez ilçe olmak üzere tamamını yenilenebilir güneş enerjisi sistemleri (GES) oluşturmaktadır. Tabiatın kalbi konumundaki ilimizde yenilenebilir enerji yatırımları sevindirici bir gelişme olarak öne çıkmaktadır. Kırsal ekonomik alt yapı (küçük aile işletmeleri) yatırımlarında ise ağırlık makina-ekipman olarak göze çarpmaktadır. Yine bu projelerin dağılımı da Merkez 6, Göynük 2, Mudurnu 16, Kıbrıscık 1, Seben 2 ve Gerede 4 şeklindedir” ifadelerine yer verildi.

Projesi kabul edilen yatırımcılarla önümüzdeki süreçte yapacakları iş ve işlemlerin neler olduğuna dair eğitim toplantısı gerçekleştirilecek. Projesi kabul edilmeyen yatırımcılara ise projelerin neden kabul edilmediğine dair geri bildirim yapılacak.