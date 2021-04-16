Bolu’ya 176 milyonluk destek

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınının ülkemizde etkili olmaya başlaması sonrası hükümet tarafından Sosyal Koruma Kalkanı hayata geçirildi. Hayatın her alanında etkili olan virüse karşı uygulama kapsamında hane bazlı nakdi destekler, çalışanlar için ve işinden ayrılanlar için de nakit destekleri verilmeye başlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında bugüne kadar verilen toplam destek miktarı açıklandı.

BOLU’DA DESTEK MİKTARI 176 MİLYON’A YAKLAŞTI

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ilimiz Bolu’da hane bazlı Sosyal Destek Programı FAZ-1 aşamasında 4 bin 712 kişiye/haneye 4 milyon 712 bin, FAZ-2 aşamasında 4 bin 949 kişiye/haneye 4 milyon 949 bin, FAZ-3 aşamasında 3 bin 91 kişiye/haneye 3 milyon 91 bin TL nakit desteği verildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında ise 2 bin 979 haneye ise 2 milyon 979 bin TL destek verildi.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında iş sektöründe yaşanan sorunların da önüne geçmek adına kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği programı devreye sokuldu. Bu kapsamda ilimiz Bolu’da 16 bin 150 çalışana 92 milyon 486 bin 776 TL kısa çalışma ödeneği, 8 bin 790 çalışana 29 milyon 712 bin 79 TL nakdi ücret desteği, 3 bin 891 kişiye ise 19 milyon 757 bin 69 TL işsizlik ödeneği desteği verildi.

Öte yandan normalleşme adımları ile birlikte açılan işyerlerinde çalışanlar için ise normalleşme desteği uygulamasına geçildi. Bu kapsamda ise ilimizde 16 bin 343 bin çalışana 18 milyon 188 bin 613 TL destek verildi.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açıklanan verilere göre ilimizde toplamda 175 milyon 875 bin 537 TL destek verildi. Ülkemiz genelinde ise bu sayı 60 milyar 38 milyon 892 bin 590 TL’ye ulaştı.