Bolu’ya 2 yeni kaymakam

Haber: N. Halid Altundal

Resmi Gazete’nin 14 Temmuz 2020 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Atama Kararları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre ilimizde görev yapan Gerede, Göynük ve Dörtdivan Kaymakamları farklı illere atandı.

Kararlara göre, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal İstanbul Ümraniye Kaymakamlığına atanırken yerine Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan Gerede Kaymakamlığına atandı. Göynük Kaymakamı iken 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı karar ile Diyarbakır Hazro Kaymakamlığına atanan Eyyüp Güngör’e ait hüküm iptal edilerek, Güngör Batman Kozluk Kaymakamlığına atandı. Güngör’ün yerine Eskişehir Günyüzü Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan Göynük Kaymakamlığına atandı.

Atama kararlarında ayrıca Dörtdivan Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu Erzincan İliç Kaymakamlığına atandı. Kaptanoğlu’nun yerine bir atama gerçekleştirilmedi. Kars Vali Yardımcısı Serhat Karabektaş’ın ise Bolu Valiliği Hukuk Müşavirliğine ataması yapıldı.

Daha önce Bolu Vali Yardımcısı iken 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı karar ile Afyonkarahisar Çay Kaymakamlığına atanan Çağlayan Kaya’ya ait hüküm de iptal edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 13:19