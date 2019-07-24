Bolu’ya 2018’de kaç kişi göç etti?

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan uluslar arası göç istatistiklerine göre, yurtdışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567'si Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 466 bin 890'ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Ayrıca Türkiye'den yurt dışına 323 bin 918 kişi göç etti. Yurtdışına göç edenlerin 136 bin 740'ı T.C. vatandaşı iken 187 bin 178'ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

YURT DIŞINDAN 4 BİN 217 KİŞİ BOLU’YA GÖÇ ETTİ

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilimiz Bolu’ya göç edenlerin sayısı 2018 yılında 4 bin 217 kişi oldu. Bu nüfusun 2 bin 221’ini erkek, bin 996’sını ise kadın nüfus oluşturdu. Bolu’ya yurt dışından gelen nüfusun 303’ü Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 3 bin 914'ünü ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

BOLU’DAN YURT DIŞINA BİN 113 KİŞİ GÖÇ ETTİ

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre ayrıca, Bolu’dan yurt dışına göç eden kişi sayısı 2018 yılında bin 113 oldu. Bu nüfusun 582’sini erkek, 531’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Bolu’dan yurt dışına giden nüfusun 216’sı T.C. vatandaşı iken 897 ‘sini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

BÖLGE İLLERİ

TÜİK verilerine göre ayrıca diğer bölge illerinden yurt dışından Kocaeli’ye 4 bin 894 kişi, Sakarya’ya 9 bin 981 kişi, Düzce’ye 2 bin 897 kişi ve Yalova’ya 8 bin 122 kişi göç etti.

Kocaeli’den yurt dışına 3 bin 526 kişi, Sakarya’dan 4 bin 284 kişi, Düzce’den 925 kişi ve Yalova’dan ise 3 bin 091 kişi göç etti.