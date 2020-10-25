Bolu’ya 24 yeni doktor atanacak

Haber: N. Halid Altundal

Gerek sosyal gerekse turizm açısından potansiyelini her geçen gün artıran ilimiz Bolu’da sağlık alanında da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sağlık alanındaki eksikliğin tamamlanması için ilimize 24 yeni doktor için kadro ilan edildi. Müjdeyi AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay verdi. Doğanay konuyla ilgili açıklamasında, “95. Dönem DHY kapsamında Bolu'muz ve ilçelerine, 8 tabip, 15 uzman tabip ve 1 pratisyen hekim olmak üzere toplam 24 doktor kadrosu ilan edildi. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin Koca'ya, Milletvekillerimiz Sn. Arzu Aydın ve Sn. Fehmi Küpçü'ye teşekkür ederken; atanacak doktorlara ve Bolu'muza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.