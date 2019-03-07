Bolu’ya 3 projede 482 konut

Haber: Kasım ŞAHİN

TOKİ, 50 bin sosyal konut projesi için talep toplamaya başladı. 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edilecek konutlara son başvuru tarihi ise 4 kategoriye ayrılmış durumda. Başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası alacak.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) başlattığı 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin başvuru detayları ve illere göre projeler belli oldu.Yatay mimariye sahip sosyal konutlar için talep toplanmaya başlanırken, başvurular 19 Nisan'a kadar devam edecek.

İLK ÖDENECEK BEDEL

50 bin yeni sosyal konut hamlesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak.Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerine yapılabilecek. 2+1 konutların başvuru bedeli 500 lira, 3+1 konutların 1000 lira olacak.Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.

KURA ÇEKİLECEK

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte 'Hak Sahibi Belirleme' kurası çekilecek.Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ'nin internet sayfasında duyurulacak.Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak.

2+1 EN AZ 116 BİN 400 LİRA

2+1 konutlar 75 ile 85 metrekare büyüklüklere sahip olacak. Konutların ﬁyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinat istenecek.Buna göre en düşük peşinat miktarı da 13 bin 968 lira olacak. Taksitlerin 388 liradan başlayacağı konutların vadesi 240 aya (20 yıl) kadar uzayacak.

3+1 EN AZ 170 BİN 720 LİRA

3+1 konutların büyüklükleri ise 110 ile 128 metrekare olacak. 3+1 konutların ﬁyatları 170 bin 720 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat talep edilecek.Buna göre en düşük peşinat miktarı 17 bin 72 lira olacak. Taksitlerin 759 liradan başlayacağı 3+1 konutların vadesi ise 180 ay (15yıl) olarak belirlendi.

BU TARİHLERİ KAÇIRMAYIN

●Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan

● En az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan

● Emekliler 25 Mart-5 Nisan

● Diğer başvurular 6-22 Mart

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

TC vatandaşı olmak, 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi, TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olmak, Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok), 2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartları aranıyor, Bir hane halkı adına tek başvuru yapılabilir. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.