Bolu’ya 3 yeni yunus timi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın göreve gelmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü çatısı altında Motosikletli Polis Timleri(Yunuslar) faaliyete geçti. 4 ekip olarak bir süredir suçlulara göz açtırmayan yunus ekiplerine eğitimlerinin ardından 3 yeni ekip daha katıldı. 7 Ekip olarak görev yapacak olan Yunus Timleri, Bolu'da kurulduğu günden itibaren bir çok başarıya imza attı. Özellikle olaylara hızlı ulaşma ve ani müdahale etme konusunda büyük önemi olan Yunus Timleri'nin adeta suçlulara göz açtırmıyor.