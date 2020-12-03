Bolu’ya 3.8 milyon lira ceza kesildi

Haber:Erdal Tanrıverdi



Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 5,5 ayda yapılan denetimlerde maske takmadıkları gerekçesiyle 4 bin 203 kişiye para cezası uygulandı. Polis ve jandarma ekiplerinin koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimleri kent genelinde aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son 5,5 ayda polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takma kuralına uymayan kişiler tespit edildi. Denetimlerde, 4 bin 203 kişiye toplam 3 milyon 782 bin 700 lira idari para cezası kesildi.1 Aralık tarihi itibarıyla 51 kişi ise yurtta zorunlu izolasyona tabi tutuluyor.

Öte yandan kentte polis, jandarma ve zabıta ekipleri, halkın yoğun bulunduğu yerler ile toplu taşıma araçlarında denetim yaparak, vatandaş ile esnaftan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istiyor. Ayrıca ekipler, kentin en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi ile Kent ve Demokrasi meydanları başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarıyor. Polis ve zabıta ekipleri, araç megafonlarından uyarıda bulunurken, camilerden de vakit ezanlarının ardından Kovid-19 tedbirlerine uyulması yönünde anonslar yapılıyor.

Bolu Manavlar Odasından yapılan açıklamada ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, Bahçelievler ve Sümer mahalleleri ile Gerede ve Mengen ilçelerinin yanı sıra Taşkesti beldesinin pazarlarının cuma, Mudurnu ilçesinin pazarının ise perşembe gününe alındığı kaydedildi. Açıklamada, esnaf ve pazara gelecek vatandaşların, maske, hijyen ve sosyal mesafeye kurallarına uyması istendi.