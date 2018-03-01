banner133

banner101

01 Mart 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BOLU’YA 5 TESİS KAZANDIRILIYOR

    Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 6 milyon lira tutarındaki 7 adet yatırım müjdesi ile Bolu’ya gidiyor.

    01 Mart 2018 Perşembe 11:23
    Bu haber 227 kez okundu
    BOLU’YA 5 TESİS KAZANDIRILIYOR
     

    Haber: Gönül Olutürk

    Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bolu programı kapsamında ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 3 adet, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 1 adet ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1 adet tesisin temelini atacak. 2 Mart Cuma günü Bolu’da düzenlenecek olan toplu temel atma merasimi ile temeli atılacak 5 adet tesisin yatırım bedeli 236 milyon TL’yi buluyor.

    BOLU’YA 236 MİLYON TL’LİK 5 TESİS

    Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, saat 14.00’da 17 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması, Göynük Hasanlar Barajı ile Göynük Dedeler Barajı’nın temelini atacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu aynı merasimde OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesis ile Yedigöller Milli Parkı Altyapı Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi İşlerinin de temelini atacak. Bolu’da 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye ve 1 kooperatife Orköy sertifikası verecek olan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca badem, ceviz ve ıhlamur fidanı türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

    32 BİN 800 DEKAR ZİRAİ ARAZİ SUYA KAVUŞACAK

    Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle 32.800 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak, 3 milyon 673 bin metreküp su depolanacak. Ormancılık projeleri ile Bolu’da ormanların gençleştirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi sağlanacak. Orman köylüleri desteklenecek. Ayrıca, Yedigöller Milli Parkı’nda yapılacak çevre düzenlemesi çalışmaları ile ziyaretçi sayısının ve memnuniyetin artırılması hedefleniyor.

    BOLU’YA SON 6 YILDA 338 MİLYON TL’LİK 57 MÜJDE

    Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 6 Ocak 2013, 20 Temmuz 2014, 25 Aralık 2015 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde Bolu’ya verdiği 332 milyon TL’lik 50 müjdeye ilave olarak 6 milyon lira yatırım bedeline sahip 7 müjde daha verecek. Böylece son 6 yılda Bolululara toplam 338 milyon TL’lik 57 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında fidan üretimi, mesire yeri, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi verilmesi ile 3 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulumu yer alıyor.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanı, Prof.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİSAYARINLA DEĞİL AİLENLE KONUŞ 2
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben Sempozyumu (*)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Vefatının 7.’nci Yıldönümünde Erbakan’ı Anma Toplantısı
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel MİLLİ OLMAK NEDİR
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BOLU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE KAN DEĞİŞİMİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU EKONOMİK SORUNLARIMIZIN NEDENLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ŞUNU DEMEK İSTİYORUM
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DÖKERSE BİZİ REZİL EDER !!!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129