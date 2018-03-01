Haber: Gönül Olutürk

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bolu programı kapsamında ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 3 adet, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 1 adet ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1 adet tesisin temelini atacak. 2 Mart Cuma günü Bolu’da düzenlenecek olan toplu temel atma merasimi ile temeli atılacak 5 adet tesisin yatırım bedeli 236 milyon TL’yi buluyor.

BOLU’YA 236 MİLYON TL’LİK 5 TESİS

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, saat 14.00’da 17 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması, Göynük Hasanlar Barajı ile Göynük Dedeler Barajı’nın temelini atacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu aynı merasimde OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesis ile Yedigöller Milli Parkı Altyapı Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi İşlerinin de temelini atacak. Bolu’da 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye ve 1 kooperatife Orköy sertifikası verecek olan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca badem, ceviz ve ıhlamur fidanı türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

32 BİN 800 DEKAR ZİRAİ ARAZİ SUYA KAVUŞACAK

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle 32.800 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak, 3 milyon 673 bin metreküp su depolanacak. Ormancılık projeleri ile Bolu’da ormanların gençleştirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi sağlanacak. Orman köylüleri desteklenecek. Ayrıca, Yedigöller Milli Parkı’nda yapılacak çevre düzenlemesi çalışmaları ile ziyaretçi sayısının ve memnuniyetin artırılması hedefleniyor.

BOLU’YA SON 6 YILDA 338 MİLYON TL’LİK 57 MÜJDE

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 6 Ocak 2013, 20 Temmuz 2014, 25 Aralık 2015 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde Bolu’ya verdiği 332 milyon TL’lik 50 müjdeye ilave olarak 6 milyon lira yatırım bedeline sahip 7 müjde daha verecek. Böylece son 6 yılda Bolululara toplam 338 milyon TL’lik 57 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında fidan üretimi, mesire yeri, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi verilmesi ile 3 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulumu yer alıyor.