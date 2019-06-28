Bolu’ya 67 personel alınacak

Haber: Gönül Olutürk

Adalet Bakanlığı; Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 12 bin 713 personel alımı yapacak. Bakanlık, teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefliyor. Yapılacak alımlar için belirlenen başvuru tarihleri ise 1-16 Temmuz arası.

17 UNVAN VE KADRODA ALIM YAPILACAK

Bakanlık bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacak. Alım yapılacak branşlarsa şöyle: Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci.

EN FAZLA ALIM İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞUNDA

Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 071 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek.

BOLU’YA 67 PERSONEL

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlara göre ilimiz Bolu’da da 67 personel istihdam edilecek. İlanda yer alan listelere göre Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 15 erkek infaz koruma memuru; Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna 25 erkek, 5 bayan infaz koruma memuru; Bolu’ya 10 zabıt katibi; Mengen’e 2 zabıt katibi; Bolu’ya 4, Gerede’ye 1, Göynük’e 1, Mudurnu’ya 1 mübaşir; Gerede’ye 1 şoför; Bolu’ya 1 aşçı ve Mudurnu’ya da 1 icra katibi alınacak.

Başvuru yapacak adayların personel alımına dair aranan şartlar, başvuru formları ve diğer detaylı bilgilere ise Adalet Bakanlığı sitesinde yer alan duyurular ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan duyurulardan ulaşabileceği belirtildi.

Personel alımına dair detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2019/haziran/tasra_sozlesmelipersonelistihdami/tasra_2019_sozlesmelipersonelistihdami_ilani.htm

www.iidb.adalet.gov.tr/duyuru_arsiv/2019/Haziran/2019_ik_ilan/2019_icra_katipligi_ilan.html

www.cte.adalet.gov.tr/

pgm.adalet.gov.tr//duyuru/2019/haziran/mertes_sozlesmeli/ilan.htm

Adalet Bakanlığı adliyelerde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirecek. Açılacak kadrolara başvuralar 1 Temmuz Pazartesi itibariyle başlıyor.

Haber: Gönül Olutürk

Adalet Bakanlığı; Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 12 bin 713 personel alımı yapacak. Bakanlık, teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefliyor. Yapılacak alımlar için belirlenen başvuru tarihleri ise 1-16 Temmuz arası.

17 UNVAN VE KADRODA ALIM YAPILACAK

Bakanlık bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacak. Alım yapılacak branşlarsa şöyle: Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci.

EN FAZLA ALIM İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞUNDA

Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 071 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek.

BOLU’YA 67 PERSONEL

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlara göre ilimiz Bolu’da da 67 personel istihdam edilecek. İlanda yer alan listelere göre Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 15 erkek infaz koruma memuru; Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna 25 erkek, 5 bayan infaz koruma memuru; Bolu’ya 10 zabıt katibi; Mengen’e 2 zabıt katibi; Bolu’ya 4, Gerede’ye 1, Göynük’e 1, Mudurnu’ya 1 mübaşir; Gerede’ye 1 şoför; Bolu’ya 1 aşçı ve Mudurnu’ya da 1 icra katibi alınacak.

Başvuru yapacak adayların personel alımına dair aranan şartlar, başvuru formları ve diğer detaylı bilgilere ise Adalet Bakanlığı sitesinde yer alan duyurular ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan duyurulardan ulaşabileceği belirtildi.

Personel alımına dair detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2019/haziran/tasra_sozlesmelipersonelistihdami/tasra_2019_sozlesmelipersonelistihdami_ilani.htm

www.iidb.adalet.gov.tr/duyuru_arsiv/2019/Haziran/2019_ik_ilan/2019_icra_katipligi_ilan.html

www.cte.adalet.gov.tr/

pgm.adalet.gov.tr//duyuru/2019/haziran/mertes_sozlesmeli/ilan.htm