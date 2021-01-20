Bolu’ya 7 öğretmen atanacak

Başvurular 25-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak. MEB’e bağlı Bilsem, öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacak. Başvuru ve başvuruya ait onay süreci 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında //mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. 2021 BİLSEM Öğretmen Seçme Kılavuzu yayınlandı. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Bolu Merkez Bilsem’e atanacak 7 öğretmenin branşları ise biyoloji, coğrafya, matematik, teknoloji ve tasarım, müzik, rehberlik, türk dili ve edebiyatı olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 09:31