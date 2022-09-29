Bolu’ya 715 lira kira destek ödemesi verilecek

Haber: Süleyman Kurt

Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklaması üzerine ihtiyaç sahiplerine destek ödemelerinin başladığı duyuruldu. Aylık 1150 TL para destek ödemeleri için gerekli şartlar belli oldu. Başvuran herkesin hesabına 1150 TL ödeme yerini almayı bekliyor. TC kimlik numarası son rakamına göre başvurular başladı. İşte detaylar... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların hesaplarına 1150 TL ödeme yapacağını açıkladı. İhtiyaç sahiplerine kira yardımı olarak verilecek yardım ödemeleri için gerekli olan şartlar arasında kişinin işte çalışmıyor olması ve sigortasının yatırılmamış olması gerekmektedir. İşte bahsi geçen kira ödemeleri için merak edilenler haberimizde yer almaktadır Kira Yardımı İçin Gerekli Şartlar - Sigortalı olmamak - Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine veril aylık ödemelerinden almıyor olmak, - Kişinin üzerine mal varlığının bulunmaması - Yapılan gelir testi sonrasında fakirlik sınırının altında yer almak - Kira yardımından yararlanmak isteyenlerin düzenli gelirinin olmaması.

İllere Göre Kira Yardım Tutarları

- İstanbul, İzmir, Ankara: 1150 TL - Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1085 TL - Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL - Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL - Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL - Bolu, Bingöl: 715 TL

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022, 10:15