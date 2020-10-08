Bolu’ya 8 personel alınacak

Haber: N. Halid Altundal

Orman Genel Müdürlüğü çeşitli pozisyonlarında çalıştırılmak üzere ön lisans mezunu 102 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazetenin 8 Ekim 2020 tarihli yayımlanan ilanda, “Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince ‘Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’ Ek 1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 102 (yüz iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurular kısmında yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır” denildi.

BOLU’YA 8 PERSONEL

İlana göre ilimiz Bolu’ya muhasebe, muhasebe ve vergi uygulamaları, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama bölümleri ön lisans mezunu 8 personel alınacak. Büro personeli olarak çalıştırılacak adayların aranan özel şartlar için Resmi Gazete’nin 8 Ekim 2020 tarihli sayısında Çeşitli İlanlar kısmında yer alan ilana bakabileceği belirtildi.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Personel alım ilanına başvurular 14-21 Ekim günleri arasında //isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile yapılacak. Başvuru işlemleri 21.10.2020 gecesi saat 23:59’da sona erecek. Süre kesinlikle uzatılmayacak. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekiyor. Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecek. Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 11:11