Bolu’ya 8 yeni doktor

Haber: Okay Özcan

Sağlık alanında hizmet kapasitesini her geçen gün genişleten ilimiz Bolu’ya Sağlık Bakanlığı tarafından yeni doktor atamaları yapıldı. 8 ayrı branşta Uzman Tabip olan 8 doktor atandı. Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimize Uzman Tabip kadrolarında atamalar gerçekleşmiştir. Bu atamalar kapsamında;

Aile Hekimliği

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Acil Tıp

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji alanlarında Uzman Doktor atamaları gerçekleşmiştir. Ataması yapılan doktorlar en kısa süre içerisinde görevlerine başlayacaklar.