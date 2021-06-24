Bolu’ya 8 yeni doktor

Haber: Okay Özcan
Sağlık alanında hizmet kapasitesini her geçen gün genişleten ilimiz Bolu’ya Sağlık Bakanlığı tarafından yeni doktor atamaları yapıldı. 8 ayrı branşta Uzman Tabip olan 8 doktor atandı. Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimize Uzman Tabip kadrolarında atamalar gerçekleşmiştir. Bu atamalar kapsamında;
Aile Hekimliği
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji alanlarında Uzman Doktor atamaları gerçekleşmiştir. Ataması yapılan doktorlar en kısa süre içerisinde görevlerine başlayacaklar.