AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP)'ndan yararlanarak, Bolu'ya 900 kişilik istihdam kazandıracaklarını açıkladı. Milletvekili Ercoşkun, istihdamın ayrıntıları hakkında yaptığı açıklamada, "Belediyelerimiz, müftülük, orman bölge müdürlüğü ve il özel idaremiz başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yaklaşan yaz mevsimi öncesi personel ihtiyaçlarını gidermeye hazırlanıyoruz. Bu kapsamda İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP)'ndan yararlanacağız ve inşallah bu kapsamda 900 kişiden oluşan bir istihdamı Bolu'muza kazandıracağız" dedi.

"RAMAZAN ÖNCESİ CAMİLERDEKİ İMAM İHTİYACI KARŞILANACAK"

Milletvekili Ercoşkun, istihdamın ayrıntıları hakkında bir başka önemli hususa dikkat çekerek ve istihdamdan ihtiyaç düzeyinde Bolu İl Müftülüğü'nün de yararlanacağını bildirerek, "Mübarek üç ayların içinde bulunduğumuz bu dönemde on bir ayın sultanı Ramazan'a hazırlanıyoruz. Bu kapsamda, önceki yıllarda olduğu gibi, camilerimizin imam ihtiyaçlarını gidermek niyetindeyiz. Toplum Yararına Çalışma Programı'ndan yararlanarak ilimize kazandıracağımız istihdamdan Müftülüğümüzün de istifadesini sağlayacağız. Bolu'muza ve hizmetin en iyisini hak eden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bu vesileyle değerli hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.