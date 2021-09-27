Bolu’ya 942 bin fidan dikilecek



Haber: Okay Özcan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılının sonuna kadar İlimize 942 bin fidan dikileceğini açıkladı. Ülkemizde yaşanan orman yangınları sonrasında ağaçların ve ormanların ne kadar değerli olduğunu anlamıştık. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, “2021’in sonuna kadar Bolu’da 942 bin, tüm Türkiye’de ise 252 milyon fidan dikerek #GeleceğeNefes oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.