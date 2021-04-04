Bolu’ya Adana darbesi 2-1

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Haber: N. Halid Altundal

32 puanlı Beypiliç Boluspor, TFF 1.Lig’in 28. haftasında evinde Adanaspor’u konuk etti. Atatürk Stadyumunda karşılama başlana düdüğünü Onur Özütoprak çaldı. Maçın başlamasıyla oyunun kontrolünü bırakmayan Boluspor, rakibine karşı üst üste ataklarda bulundu. Rakibine baskısını artıran Boluspor, maçın 15. dakikasında Atalay Babacan’ın pasıyla Serdar Özkan’ın ayağından gelen gol sonrası 1-0 geri düştü.

Maçın devamında karşılıklı ataklar devam ederken Boluspor aradığı gol fırsatını maçın 32. dakikasında buldu. Son haftalarda attığı goller ile takımın can damarı olan Kabongo Kasongo, attığı kafa golüyle skoru 1-1’e taşıdı. Maçın geri kalan dakikaları iki takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Karşılıklı ani ataklar ile gol şansı arayan Boluspor ve Adanaspor ele geçirdiği pozisyonlardan eli boş döndü. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü ele almak isteyen Beypiliç Boluspor, üst üste atakları ile rakibine fırsat vermemeye çalıştı. Rakibine baskı kurmaya çalışan Beypiliç Boluspor, ani ataklarda beklediği gol şansını bulamadı. Maçın 61. dakikasında Adanaspor’un ilk yarıdaki golünü kaydeden Serdar Özkan’ın pası ile Ahmethan Köse topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından skoru yeniden eşitlemek isteyen Boluspor, Adanaspor kalesini üst üste geliştirdiği gol pozisyonları ile yoklamaya başladı. Adeta kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta 90. dakikaya kadar ataklarını sürdüren kırmızı beyazlı ekibimiz ataklarından bir sonuç elde edemedi. Maç Adanaspor’un 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi. Alınan sonuç ile Boluspor 32 puanda kalırken rakip Adanaspor ise puanını 31’e yükseltti.

TFF 1.Ligde 28 haftayı geride bırakan Boluspor’un 9 galibiyet 5 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021, 15:32