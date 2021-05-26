Bolu’ya alınacak işçi sayısı belli oldu



Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alacağını duyurmuştu. Bakan Pakdemirli’nin açıklaması sonrası işçi alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlana göre, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alınacak. Başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak. İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

BOLU’YA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Taşra teşkilatlarına yapılacak alımlara ilişkin ilana göre Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 127 kişi istihdam edilecek. Alınacak geçici işçilerin 89’u ilimiz Bolu’ya, 37’si Düzce’ye alınacak. Ayrıca Düzce’ye 1 de daimi işçi alımı yapılacak.