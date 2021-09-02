Bolu’ya birde bu kitaptan bakın

Haber: Yasin Bilgi

Şeref Özkurede, 2020 yılının yaz aylarında kaleme aldığı ‘ÇELE’den’ kitabı yaklaşık 1 senede tamamlayarak yayımlandı. Okurlar ile buluşan bu kitap, eski Bolu’yu, Bolu’nun eski siyasetini ve Özkurede’nin yaşamına değiniyor. Gelecek nesillere bir anı bırakmak istediğini belirten Şeref Özkurede, Bolu’nun bilinmeyen geçmişini kaleme almıştır. Kitabın dış kapağının ayrı bir özelliği de Şeref Özkurede’nin kendi el emeği ile tasarlamış olduğu kendi oturduğu evinin kapısıdır. Özkurede kitabın kapağına kendi evinin kapısını koymasının sebebini kitabın kapağını açtığınızda karşınızda kendisini görmenizi istemesidir.

“BOLU’DA Kİ İNSANLARA BİR ANI BIRAKMAK İSTEDİM”

Neden bu kitabı yazma gereği duyduğunu anlatan Şeref Özkurede, “Yaş ilerledikçe insan geçmişi daha iyi hatırlıyor. Geleceğe de bir şeyler bırakmak lazım. Benim yaşamımda da iyi şeyler oldu, kötü şeyler oldu. Bunları bir kaleme alıp gelecek nesillere özellikle Bolu’da ki insanlara bir anı bırakmak istedim. Biraz kendimi anlattım, biraz Bolu’yu anlattım, biraz siyaset yaptım”

KİTABIN İSMİ NEDEN “ÇELE’DEN”?

Kitabın isminin ‘ÇELE’den’ olmasının nedeni nedir? Sorusunu sorduğumuzda ise Şeref Özkurede, “Çele, Bolu’nun kuzeyinde bulunan, Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek tepelerinden biridir. Yüksek erişilmez, göğe kafa tutan tüm heybetiyle buradayım diyor. Zirveden kuzeye baktığınızda hırçın Karadeniz. Zirveden güneye baktığınızda Bolu Beyine meydan okuyan Köroğlu Dağları. Bolu’nun ilk karı Çele Tepesine düşer. Çele tepesinde kar erimeden, bostan ekilmez. Aksi halde topraktan erken başkaldıran filizleri don vurur” diyerek ifade etti.