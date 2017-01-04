Haber: S. Özge YÜCEL
Bolu Belediye Meclisi'nde görüşülen gündem maddesi ile Bolu'ya Bosna Hersek'den kardeş geldi. Bosna Hersek'in Tuzla kantonuna bağlı Zivinice Belediyesi ile görüşmeler sonucu kardeş şehir olması onaylandı. Mecliste de görüşülen konuda oy birliği sağlanarak Bolu ile Zivinice'nin kardeş şehirler olması kararlaştırıldı.
Bolu'ya Bosna'dan kardeş
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