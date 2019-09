Haber: Esra Perçin

İlimizde faaliyet gösteren başarılı eğitim kurumlarından Bolu Final Akademi Okulları, bir kahvaltı programı düzenleyerek basın mensupları ile bir araya geldi. Son teknoloji ile donatılmış yeni eğitim kampüsünde düzenlenen kahvaltı programında Kurucu Müdür Fatih Karataş, Müdür Yardımcıları ve öğretmenler de bulundu. Yapılan kahvaltının ardından Kurucu Müdür Karataş ve okul yöneticileri basın mensuplarına okulu gezdirerek donanım ve çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

“BOLU’YA ÇOK GÜZEL BİR OKUL KAZANDIRDIK”

Bolu Final Akademi Okullarının ortaokul ve lise olarak bu yıl hizmete girdiğini ifade eden Fatih Karataş, “Biz eğiticiler olarak Bolu’ya çok güzel bir okul kazandırdık, güzel bir bina yaptık. Bahçeli, büyük, güzel ve temiz bir bina yaptık. Eğitim öğretime bu yıl başladık. Ortaokul ve lisede en dikkat ettiğimiz unsurlar başarı ve disiplin. Bizim okullarımızın en büyük özelliği bunlardır. Biz hedef olarak başarılı öğrenciler yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz burada. Hem fiziki olarak hem eğitim anlamında yeterli kadroya sahip bir okuluz” diye konuştu.

“HER ŞEY BOLU İÇİN, HER ŞEY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN”

Final Akademi Okullarının birkaç sene sonra Bolu’nun en değerli okulları arasında yer alacağının altını çizen Karataş yaptığı açıklamada, “Zaten böyle başladık, bundan sonra da örnek gösterilecek bir okul olacağız. Okulumuzda kayıtlarımız devam etmektedir. Okulumuz bu yıl açıldı ama tabi bizim daha önceden bir okulumuz vardı, başka bir okuldan buraya taşındık. Ve yeni binada eğitimize devam ediyoruz. Şu an kayıtlarımız devam ediyor. Bütün öğrencilerimizi, velilerimizi okulumuza bekliyoruz. Gelip okulumuzu gezebilirler, görebilirler. Her şey Bolu için, her şey öğrencilerimiz için” dedi.