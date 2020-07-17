Bolu’ya gelen aile kaza yaptı 3 ölü

Haber: C. Kutay Aykan

Ankara-Ayaş karayolunda meydana gelen kazada, Sivas'tan Bolu'ya akrabalarını görmeye giden 47 yaşındaki Gül Erdem'in kullandığı 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem yaralanırken, 67 yaşındaki annesi Bergüzar Dinçyılmaz, babası Cengiz Dinçyılmaz ve 22 yaşındaki kızı Nisa Nur Erdem olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gül Erdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur'un cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.