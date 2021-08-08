Bolu’ya geri dönüyorlar

Haber: Okay Özcan

Manavgat’ta süren orman yangınlarına müdahale etmek için bölgeye takviye ekip olarak gönderilen Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin zorlu mesaisi sürüyor. Ekipler zorlu koşullarda alevlere müdahale ederken ateş savaşçılarının fotoğrafları yürekleri yaktı. Bir itfaiye erinin yere oturup yanan alanları izlediği o anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Gece gündüz demeden ormanı söndürmek için mücadele eden itfaiyecilerden yorgun düşenlerde itfaiye aracının üzerine çıkarak uyudu. Bölgede başarılı bir şekilde bir hafta boyunca görev yapan kahraman itfaiyecilerimiz Bolu’ya geri dönmeden önce paylaştıkları fotoğraflarla anılara yazılmış oldu.

Bolu’dan giden bir itfaiye personelinin ise yangından kaçan bir köpeği kurtarıp kucağına aldığı o anlar yürekleri ısıttı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da sosyal paylaşım sitesinden itfaiyecilerimiz fotoğraflarını paylaşarak; “Yangın bölgelerinde görev yapan mesai arkadaşlarım ve bu zorlu süreçte canla başla çalışan herkes için çok dua ediyorum” dedi. Kahraman itfaiyecilerimiz başarılı bir şekilde görevlerini tamamlayarak, Bolu’ya dönüşe geçtiler.