Bolu’ya gönül veren Müdür

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu halkına hizmet verebilmek adına, farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bolulu vatandaşların can ve mal güvenliği, huzurunu sağlam için her gün görevinin başında olan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, bu günlerde mahalle mahalle gezerek, muhtarlarla birebir görüşmeler yapmaya başladı

Seyit, Sümer, Tepecik ve Doğancı Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek onların sorunlarını birebir dinleyen Emniyet Müdürü Aksoy, okul müdürleri, cami imamları, esnaflar ve barınak müdürü ile huzur toplantısı yaptı. Yakın mahallelerin isteklerini, şikayet ve memnuniyetlerini konuşmak için lokal bölge toplantılarının devam edecek öğrenildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü 7/24 vatandaşın hizmetinde görevine devam ediyor.