Bolu’ya “HALK MARKET” geliyor

Haber: C. Kutay Aykan

Son yıllarda ülke genelinde enflasyon oranlarının artması, halkın alım gücünün iyiden iyeye düşmesi nedeniyle Bolu halkının açlık sınırında zorlandığını dile getiren Belediye Başkanı Tanju Özcan, vatandaşların ucuz et, sebze meyve ve gıdaya ulaşabilmesi için kendi bünyelerinde halk market açılması için çalışmalara başladığını açıkladı.

Zincir marketlerde her bir ürüne sürekli zam yapılması nedeniyle vatandaşın belini büküldüğünü de belirten Başkan Özcan; “Özellikle zincir marketlerde et, sebze ve meyve fiyatlarının fahiş fiyatlarda satılmasını görüyoruz. Asgari ücretle yaşayan ve 4 kişilik bir ailenin geçimi artık çok zor. Bu durumu yakından gözlemliyoruz. Belediye olarak bizde elimiz taşın altına koymak zorundayız. Bunun için halkın ucuz, et, gıdaya, sebzeye ve meyveye rahatça ulaşabilmesi için geçtiğimiz aylarda yıkılan eski otoparkın bir bölümüne halk market açılmasını kararlaştırdık ve çalışmalara başladık. Çok kısa bir sürede, piyasanın altında ucuz ürün satacak olan halk marketi hizmete sokacağız. Belediyecilik anlayışı budur” dedi.