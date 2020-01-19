Bolu’ya hayran kaldı



Haber: C. Kutay AYKAN

Bangladeş Başkonsolosu Dr. MohammadMonirulIslam, Bangladeş ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve iki ülkenin halklarının birbirini ve birbirlerinin ülkelerini tanımalarıyla ilgili çalışmalarda basının büyük öneminden bahsetti. Bizim doğamızı Türkiye bilmiyor. Bizim insanımız da Türkiye’yi bilmiyor. Bu durumu değiştirmek istiyoruz diyen Islam, “ Bangladeş’i tanıtmak için hem ulusal hem de yerel anlamda haberler yapılmalı. Bu tür işler bizi sevindirir” dedi.

Bolunun doğası hakkında da konuşan Başkonsolos Islam, “Bolu tam bir turizm kenti. Gezecek, görecek çok yer var. İstanbul ve Ankara arasında olması potansiyelini artırıyor. Doğasıyla ve turistik mekânlarıyla çok güzel bir şehir” ifadelerini kullandı.

Bolu’ya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile yapacakları görüşmelerle birlikte basın mensuplarıyla görüşmek üzere geldiğini ifade eden Başkonsolos, Bangladeşli yatırımcı ZakiMuhammad Abdul Haque ile beraber görüşmelerine devam edecek.