Bolu’ya hızlı tren yapılacak mı?



Haber: Erdal Tanrıverdi

BATIKAF fuarı için Bolu’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaret ederek, basın mensupları ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve yönetimi ile sohbet eden Bakan Yardımcısı Dursun, ilçe teşkilatları ile de görüştü.

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, “Bugün şehrimizde birçok misafirimiz vardı, sağ olsun bakan bey de BATIKAF açılışına iştirak etti. Güzel bir organizasyona bizler de şahitlik ettik. Bu vesileyle Sayın Bakan’ım davetimizi geri çevirmedirler. Bizleri de kendi aile çatımız olarak gördüğümüz AK Parti İl Başkanlığında ziyaret ederek, memnun ettiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Teşkilat ve ilçe başkanlarımızla da bir toplantımız olacak. Orada da hem talepleri dinleyip hem beraber istişare edeceğiz. Hem önümüzdeki süreçle ilgili hem de geride bıraktığımız zamanla ilgili” ifadelerini kullandı.

“ÖNERİLERİ DİNLEMEKTE VARIZ”

Misafirperverliği için Güner’e teşekkür eden Bakan Yardımcısı Dursun ise açıklamasında; “Bolu’dayız. ‘Bolu’ya şu kadar yatırım yaptık.’ Benim prensibimde bu yoktur. Yani çok yatırım yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanım, Bakanlarımız açıklıyor. Biz diyelim ki, ‘Bizden daha ne istiyorsunuz?’ Siz de yarışta nasıl olabilirsinizi anlatalım. Belki göremediğimiz, sizin ihtiyaçlarınız vardır. Aslında yönetici ihtiyacı önceden kestirip hizmete sunsa çok daha mükemmel olur. Ama nihayetinde bizler de insanız, belki öngöremeyebiliriz. Bu konuda önerileri dinlemekte varız diyorum” dedi.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

İl Başkanlığı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Dursun, Boluluların dört gözle merak ettiği hızlı tren hakkında da konuştu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Yardımcısı Dursun, “Bolu’da hızlı tren düşüncesi yeni bir düşünce değil. Ankara İstanbul arasındaki ilk güzergah Bolu ili. Bir bakanımız çok yüksek hızlı tren konusuyla gündem yapmıştı. Çalışmalar devam ediyor bu proje hakkında ama proje şuanda, hemen hızlı bir şekilde uygulanacak sözü vermek doğru değildir. Biz çok hızlı tren yaptığımız zaman 3-4 yerde durması gerektiğine inanan bir yapıdayız. Bakanımızla ilerleyen zamanlarda bölge ziyareti ile bu konuları farklı şekilde değerlendireceğiz. İnşallah hayırlı olur” ifadelerini kullandı.