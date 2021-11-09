

Haber: Okay Özcan

Çalışmalar sonucu SEDAŞ’ın Bolu’da bir yıl içinde hayata geçirdiği yatırım miktarı 3 kattan fazla artmış olacak.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), hizmet verdiği bölgelerin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bolu Merkez, Seben, Kıbrısçık, Gerede, Mengen, Dörtdivan, Yeniçağa, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Toplamda 50 milyon TL’lik yatırım projeleri sonunda, SEDAŞ 193 bin aboneyi ilgilendiren Bolu’daki yatırımlarını son bir yılda 3 katın üzerinde artırmış olacak.

“Yatırımlar sürecek, Bolu’ya hizmet vermeye devam edeceğiz”

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Bolu’daki yatırım çalışmalarını değerlendirdi. Yatırım projesinin kentteki ihtiyaçlara göre hazırlandığını kaydeden Odyakmaz,“SEDAŞ olarak Bolu, Düzce, Gebze, Kocaeli ve Sakarya’yı da kapsayan 20 bin kilometrekarelik alandaki 3,7 milyon nüfusa kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunuyoruz. Bu yılsonuna dek 50 milyon TL olarak projelendirdiğimiz yatırım, ek tesisler ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında şu anda dokuz ilçede şebeke yenileme, trafo deplase ve enerji nakil hatlarının yeraltına alınması gibi faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Yatırımlarımızı günden güne artırarak Bolu’ya verdiğimiz hizmetleri devam ettireceğiz”.

İş güvenliği ve operasyonda süreklilik için planlı kesintiler

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor.

48 saat önceden duyuru yapılıyor

Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyuruluyor. Ayrıca, müşteriler sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına SMS gönderilerek bilgilendiriliyor.