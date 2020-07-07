Bolu’ya kaçarak kurtuldu

Haber:Erdal Tanrıverdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la fotoğraf çekilen bir kişinin, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini ve ailesini "Devletin gizli ajanıyım" diyerek tehdit ettiği öğrenildi. İki bakanın adının karıştığı tehdit skandalı İstanbul ile Bolu’da yaşandı. Kendisini 'devletin gizli ajanı', 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sağ kolu', 'özel harekatçı' gibi gösteren V.D. isimli sahtekar, birlikte olduğu V,Ç isimli kadını ve ailesini tehdit etti. Yapılan şikâyet ve Bakan Soylu'nun devreye girmesi üzerine şahıs gözaltına alındı. Süleyman Soylu, kamuya açık alanlarda fotoğraf çektirmek isteyenlere hayır diyemediklerini ve benzer vakaların yaşandığını belirterek, mağdur vatandaşların bildirimde bulunmasını istedi.

Gerçekler Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Fatih Çekirge'nin yazısıyla ortaya çıktı. Eski sevgilisine ölüm tehditlerinde bulunan V.D, kadının ailesini de tehdit yoluyla dolandırarak para ve altınlarını aldı. Kadın ve ailesinin şikayetleri üzerine, "Öldürürüm seni, devlet benden vazgeçmez, Cumhurbaşkanı beni sever. Üstünü örterler” şeklinde tehditlerde bulunan şahısla ilgili olarak Bakan Soylu'nun devreye girdiğini ve şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Mağdur genç kız V.Ç. korkusundan önce arkadaşı Sevgi isimli kadının evine sığınır. Ne var ki tehditler bitmediğinden V.Ç. çareyi Bolu’ya kaçıp buruda gizlenmekte bulur. Günlerce Bolu’da kalır.

Sevgi isimli kadın durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel kalemine bildirir. Özel Kalem Müdürü de bu durumu Bakan’a sunarak; “Sayın Bakanım, V.D. isimli şahısla ilgili bir şikâyet söz konusu. Müşteki genç kız, kendisini sizin sağ kolunuz olarak tanıtan bir kişi tarafından tehdit edildiğini, zorla alıkonduğunu bildiriyor. Telefonu da şudur” der ve gelişmeleri aktarır ve mağdur genç kız ile Bakan arasında şu diyalog geçer, “V. kızım, siz misiniz? Ben Süleyman Soylu”, “Allah’ım yine mi?”, “Kızım, ben Süleyman Soylu’yum. Sizin şikâyetiniz ulaştı”, Genç kız bakanı sesinden tanır. “Allah’ım... Nihayet... Sayın Bakanım, hayatım gitti. Ailemiz perişan. İstanbul’dan Bolu’ya kaçtım. Çok korkuyorum.”, “Merak etme kızım. Ben bakıyorum.”

Soylu’nun aynı anda verdiği talimat üzerine polis harekete geçer. Ve aynı gece sabaha karşı 05.30’da sahtekâr tehditçi V.D.’nin evinin kapısı çalar:

“AÇIN KAPIYI, POLİS!”

Kapı açılmayınca çilingir çağrılır ve V.D. isimli sahtekâr kıskıvrak yakalanır. Evde yapılan aramada çakar lambalar, megafon, sahte kimlikler, sahte araç kartları çıkar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuşmasını içeren videonun ise montaj olduğu ortaya çıkar.

Bir genç kızın hayatını zehir eden, ailesini perişan eden, parasını, altınını çalan sahtekâr çıkarıldığı mahkemede tutuklanır.