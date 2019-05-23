Bolu’ya kimler geliyor kimler gidiyor

Haber: C. Kutay AYKAN
GİDENLER...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende 788 hakim, 658 Cumhuriyet savcısı kura çekilişi ile belirlendi. Kura çekimi sonrası Bolu Hakimi Sabri Aker Bucak Hakimliği’ne, Bolu Cumhuriyet Savcısı Cihat Arslan Pazar Cumhuriyet Savcılığına ve Bolu Hakimi Cemile Kansuz ise Hopa Hakimliğine atandı.
GELENLER...
Kura çekimi sonrası ayrıca Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Muhammet Cihat Çetin Mengen Cumhuriyet Savcılığı’na, Ankara Savcısı Ceren Esin Mudurnu Cumhuriyet Savcılığı’na, Manavgat Cumhuriyet Savcısı Burcu Karaceliloğlu Gerede Cumhuriyet Savcılığı’na, Ankara Hakimi Erhan Kalkan Mengen Hakimliği’ne, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fatih Şensözlüer Gerede Cumhuriyet Savcılığı’na ve İzmir Cumhuriyet Savcısı Yücel Uysal’ın Göynük Cumhuriyet Savcılığı’na görevlendirildiği belirtildi.