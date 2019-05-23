Bolu’ya kimler geliyor kimler gidiyor

22. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının kuraları Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle çekildi. Bin 446 adayın, ilk görev yerleri çekilen kurayla belirlendi. Bolu'dan giden ve yeni görevlendirilen savcı ve hakimlerde belirlendi.