Bolu’ya kış bir geldi pir geldi

Haber: Ceylan Beykoz

Diğer yandan Abant, Yedigöller, Gölcük ve Gerede kesimlerinde yer yer kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. İlimizin Yüksek kesimlerinde ve Kartalkaya Kayak Merkezinde ise 25 santimi geçen kar kalınlığı dondurucu soğukla birleşince seyre değer görüntüler oluşturdu. Kar yağışının böyle devam etmesi halinde ilimizdeki Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezlerinde kayak sezonunun kısa sürede açılacağı belirtildi.

ABANT’TA KAR GÜZELLİĞİ

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Karın aralıklarla devam ettiği tabiat parkında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, Abant'ı beyaza bürüyen kar görüntüsü eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaptı. Ata ve faytona binen bazı tatilciler ise kartopu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirerek, keyifli vakit geçirdi.

KARTALKAYA'DA DURUM

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve sezonun 13 Aralık'ta açılacağı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Yapay karlamanın yapıldığı yerlerde ise kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Bu arada, bölgede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

BOLU DAĞI BİLDİĞİNİZ GİBİ

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor. Bölgede dün akşam saatlerinden bu yana sağanak devam ederken, oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü. Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık ve Bıçkıyanı mevkilerinde ise sabah saatlerinde hafif kar yağışı başladı. Bölgede görev yapan kara yolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.