Bolu’ya Mart karı yağdı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da Mart martlığını yaptı ve ayın ilk haftasında kar yağışı bir hafta aradan sonra yeniden başladı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 2 santimetreye ulaşırken, yakın köylerde ise kar kalınlığı 5 santimetreye kadar çıktı.

Mart ayının ilk karı şehir merkezinde güzel bir görsellik yaratırken, araçlar ise karla kaplandı. Meteoroloji Müdürlüğü kar yağışının pazartesi gününe kadar süreceğini, Kartalkaya’da kar kalınlığının 2 metre 40 santim, Abant’ta ise 60 santimetre olarak ölçüldüğü bildirildi.