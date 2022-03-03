Bolu’ya Mart karı yağdı

Bolu’ya sabah saatlerinde Mart ayının ilk karı yağdı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Bolu’ya Mart karı yağdı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da Mart martlığını yaptı ve ayın ilk haftasında kar yağışı bir hafta aradan sonra yeniden başladı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 2 santimetreye ulaşırken, yakın köylerde ise kar kalınlığı 5 santimetreye kadar çıktı.

Mart ayının ilk karı şehir merkezinde güzel bir görsellik yaratırken, araçlar ise karla kaplandı. Meteoroloji Müdürlüğü kar yağışının pazartesi gününe kadar süreceğini, Kartalkaya’da  kar kalınlığının 2 metre 40 santim, Abant’ta ise 60 santimetre olarak ölçüldüğü bildirildi.

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