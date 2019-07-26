Bolu’ya mı? Akhisar’a mı?

Haber: Birol Ertunç

Akhisarspor’a Teknik direktör Mehmet Altıparmak transferde gözünü eski öğrencilerine çevirdi. Orta saha için Gazişehir Gaziantep forması giyen İzlandalı Elmar Bjarnason’a teklif götüren yeşil-siyahlılar aynı takımdan Hollandalı forvet Rydell Poepon’u da listesine ekledi. Geçen sezon Gazişehir’le Süper Lig sevinci yaşayan Mehmet Altıparmak’ın iki oyuncunun mutlaka kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi. Altıparmak’ın raporu sonucu kolları sıvayan yönetimin hem Bjarnason hem de Poepon transferlerini 1 hafta için bitireceği kaydedildi. İki oyuncunun bir aksilik olmazsa Kızılcahamam kampına yetişeceği dile getirildi. Poepon önceki gün yaptığı açıklamada Boluspor’u istediğini söylemişti.