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19 Ocak 2017 Perşembe
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    • Bolu’ya Moğolistan öğrencilerinden ziyaret

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerini ağırlıyor. Öğrenciler, Türk dilini ve kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü’ne bağlı TİKA iş birliğiyle kış okulu kapsamında düzenlenen eğitim programına katılmak için Bolu’ya gelen öğrenciler Bolu Valisi Aydın Baruş’u da ziyaret ettiler.

    19 Ocak 2017 Perşembe 11:56
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    Bolu’ya Moğolistan öğrencilerinden ziyaret

    BASIN BÜLTENİ

    Bu proje kapsamında Bolu’ya gelen öğrencileri Bolu Valisi Aydın Baruş makamında ağırladı. Ziyarete AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Halit Karatay ile Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümünü okuyan ve Bolu’ya gelen 18 öğrenci yer aldı.

    Ziyarette öğrencilere Türkiye ve Bolu’da görmekten mutlu olduğunu ifade eden Vali Baruş, öğrencilere Bolu’yu anlattı. “Bolu gibi güzel bir İl’e geldiğiniz için şanslısınız. Bolu, doğal olarak Türkiye’deki en güzel illerden birisi” diyen Vali Baruş,  Bolu ilinin fiziki yapısı hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Bolu’nun %65’inin ormanlarla kaplı çok yeşil bir il olduğunu ve kışları da aynı Moğolistan gibi beyazlara büründüğünü dile getiren Vali Baruş, “İlimizde 1992 yılında kurulan güzel bir üniversitemiz var. Zaten siz orayı gördünüz. Bolu’ya aynı zamanda bir üniversite şehri de diyebiliriz. Genç arkadaşımız çok fazla Bolu’da. Biz aynı zamanda bu şehirdeki hareketliliği de üniversitelilere borçluyuz. Yani onlar buranın şehir manzarasında önemli biryer kaplıyor. Moğolistan’ın bizim hafızamızda, tarihimizde çok önemli bir yeri var. Çünkü geçmişte atalarımız hep birlikte Orta Asya’da yaşadı. Daha sonra Türkler oradan göç ederek Anadolu’ya geldi. Arada geçen uzun yüzyıllaritibariyle Türkiye, çok çeşitli insanların, halkların bir araya geldiği bir ülke oldu. Türkiye Asya ve Avrupa arasında tam bir köprü ülke. İnşallah Türkiye’yi sevmişsinizdir” dedi.

    Vali Baruş ayrıca Moğol öğrencileri Türkoloji gibi güzel bir bölümü okudukları için tebrik etti ve ileride bu bölümün çok daha güçleneceğine inandığını belirtti.

    Ziyarette daha sonra Vali Baruş bütün öğrencilerle tek tek konuşarak onlarla sohbet etti. Sohbette Türkiye’yi ve Bolu’yu beğendiniz mi? Daha önce Türkiye’ye geldiniz mi? Misafirperverliğimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? gibi sorular yöneltti.

    2 hafta boyunca TÖMER’de Türkçelerini geliştirecek öğrenciler aynı zamanda Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri öğretim üyelerinin vereceği seminerlere katılacaklar; Bolu’nun yanı sıra Bursa, Ankara ve İstanbul’a tarihi-kültürel geziler yapacaklar.

     

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, (AİBÜ)

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