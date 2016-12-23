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23 Aralık 2016 Cuma
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    • Bolu’ya “Narkotim” geliyor

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine yeni bir şube kuruluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir kararla bu güne kadar narkotik olayların takip edip suçluları yakalayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün işlerini kolaylaştırmak amacıyla Narkotim Şubesi kurulacak.

    23 Aralık 2016 Cuma 13:44
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    Bolu’ya “Narkotim” geliyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    EMNİYET Genel Müdürlüğü, yurdun 21 iline daha Narkotim kuracak. Uyuşturucu ile müdahalede önemli rol alan Narkotimler'in bulunduğu şehir sayısı 50'ye yükselecek. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, kurulduğu 2014 yılından itibaren uyuşturucunun sokak boyutuyla mücadelesinde oldukça başarılı sonuçlar elde ederek, önemli görevlere imza attığı belirtilen Narkotimler, 21 şehre daha kurulacak. Halen 29 ilde uyuşturucu ile mücadelede önemli rol alan Narkotimler'in edindiği misyon ve sokaktaki kararlı duruşu sebebiyle toplumun takdirini topladığı belirtildi. Başta PKKKCK ve FETÖPDY gibi terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışıldığını belirten yetkililer, uyuşturucu bataklığını yok etmeye kararlı olduklarını bildirdi.

    NARKOTİMLERİN KURULACAĞI İLLER

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 29 ilde görev alan Narkotimler'e ek olarak; Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Bolu, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Mardin, Muğla, Rize, Sivas, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerine Narkotimler'in kurulmasına karar verildi.

    Planlamayla birlikte 2017 yılının ilk yarısından itibaren Narkotimler'in bulunduğu il sayısı 50'ye ulaşacak. Öte yandan yeni Narkotimler kurulurken, halen faaliyet yürüten 29 ildeki Narkotimler'in de modernize edileceği öğrenildi.

    İLK ATANAN SEZAR OLACAK

    Yıllardır Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde narkotik olaylarında başarılı bir şekilde görev yapan ve bir çok uyuşturucu tacirinin yakalanmasını sağlayan Sezar isimli kurt köpeği Narkotim Şubesinin ilk atanan görevlisi olacak. Edinilen bilgiye yeni kurulacak olan Narkotim Şubesine bir Müdür, iki komiser ve konusunda uzman olan 10 polis memurunun görevlendirilmesi bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Bünyesine

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