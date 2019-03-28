Bolu’ya teşekkür



Haber: Esra Öztürk

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde geçtiğimiz gün ilimiz merkezi Demokrasi Meydanı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla bir miting gerçekleştirdi. Coşkulu bir şekilde gerçekleşen mitingin sonrasında AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, bir basın toplantısı düzenleyerek Bolu halkına mitinge katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

“TÜM BOLULU HEMŞERİLERİMİZİN HEPSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

AK Parti İl Başkanlığı binasında basın mensupları ile bir araya gelen Doğanay, teşekkür açıklamasında son 120 günlük süre içinde sokak sokak, mahalle mahalle gezerek görev yaptıklarını belirterek şunları söyledi:”Sayın Cumhurbaşkanımız 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında şu ana kadar Türkiye’yi karış karış, yoğun bir program içerisinde gezerken Bolu’muza da teşrif ettiler. Tabi ki Bolu, Bolu siyasi tarihinin en büyük en kalabalık mitingini yaptı. Bu anlamda öncelikle Bakanlarla birlikte başladık. 7 Bakan, 4 Bakan Yardımcısı, Genel Başkan Yardımcıları ve tabi ki finali Cumhurbaşkanımızla birlikte yaptık. Tabi özlemiştik. Bolulu hemşerilerimiz özleşmişlerdi, bizler Ak Parti Teşkilatları olarak özlemiştik. Yoğun bir teveccühle, yoğun bir kalımımla Belediye önünde baktığımız zaman ben sahnede arka tarafı görmedim, göremedim. Duygu seli vardı, bir muhabbet vardı, bir sevgi, aşk vardı. Zaten sahnede de Sayın Cumhurbaşkanımız o şarkıyı hep bir ağızdan söylerken de gördük beraber… Ben öncelikle o meydanı, o alanı dolduran tüm Bolulu hemşerilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Onlar AK Partiye olan inançlarını ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerini ve muhabbetlerini gösterdiler. Tabi ki bu süreçte özellikle emek veren, katkı veren AK Parti Teşkilatlarına Milletvekillerimiz, Belediye Başkan Adayımıza, Belediye Başkanlarımıza, Kadın Kollarımızın yönetimlerine, Gençlik Kollarımızın Başkanından yönetimlerine kadar; gönüllü olarak sahada bizlerle beraber çalışan, çaba sarfeden; aynı zamanda Cumhur İttifakı dolaysıyla bu mitingde bize destek veren başta Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cihan Başaran kardeşime, yine Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül kardeşime, Kadın Kollarına, Asenalarına, Gençlik Kollarına, Ülkü Ocaklarına; sahada görev yapan Polis Teşkilatına -çünkü onlar da çok ciddi anlamda emek sarfettiler- Sayın Cumhurbaşkanımızı kucaklayan, o alanı dolduran Bolulu hemşerilerimize kucak dolu selamlarımı iletiyorum. 31 Mart Pazar günü seçimlerin ne olacağını, nasıl olacağının mesajını çok net bir şekilde Bolu o fotoğraflar ile birlikte verdi.”

İl Başkanı Doğanay’ın ardından konuşan Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ise Bolu halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sevgiyle, muhabbetle, aşkla karşıladığını söyleyerek, “Bütün katılanlara, katılmayanlara; bu sevgisini yollarda, meydanda gösteren bütün hemşerilerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. O günde ifade ettim, meydanı dolduran o kalabalığın coşkusu aslında 31 Mart’ın da habercisi oldu Allah’a şükür bize. Ve Cumhurbaşkanımızın da o coşkuya karşılık Bolu’ya verdiği müjdeler de bunun tacı oldu. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’ya verdiği müjdeleri tek tek anlattı ve Bolu için gerçekleştirdiği projeleri istişare ederek ve gelişi güzel hazırlamadıklarının altını çizdi.

“TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Fatih Metin konuşmasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık 19 müjde aldık Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Allah ondan razı olsun. İnşallah bizim de onun yükünü Bolu’da en iyi şekilde alacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz ulusal kalkınmanın yerel kalkınmadan başladığına inanan bir partiyiz. Ve önümüzdeki dönemde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ve Bolu’muzu her türlü alt yapı ve üst yapı projelerle, geleceğe taşıyan vizyon projelerimizle inşallah refah seviyesi daha yüksek bir il yapmak için 1 Nisan itibariyle yola çıkacağız. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar Bolu’ya göstermiş olduğu ilgiden, alakadan ötürü ve vermiş olduğu müjdeler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bunlarla ilgili gereğini yapmak da inşallah bize düşecek ve bu hizmetlerimize hizmet katarak; yani taş üstüne taş koyarak yolumuza devam edeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 15:20