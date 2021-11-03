Bolu’ya Ukrayna’dan kardeş şehir

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı 1. Oturumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen yazı doğrultusunda, Ukrayna’nın Ternopil şehri ile kardeş şehir protokolü imzalanması konusu görüşüldü.

“KARDEŞ ŞEHİR OLMA İSTEĞİ BAKANLIĞIN TALİMATI”

Konuya ilişkin Meclisi bilgilendiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, teklifin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldiğini söyleyerek, “Dış İşleri Bakanlığımız Ukrayna ile görüşmüş sonra da Çevre Şehircilik Bakanlığına yazı göndermiş. Onlar da bu şehirleri herhâlde nüfus ölçeğine göre sıralayarak belirlemiş. Cumhur ağabey (Bandakçıoğlu) baktı nasıl bir şehir diye, 217 bin nüfusu varmış. Bize yakın nüfusu olan bir şehirmiş.” diye konuştu. Başkan Özcan daha sonra Belediye Meclisi’nden Bolu Belediyesi ile Ukrayna’nın Ternopil şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalanmasına ilişkin yetki istedi. Özcan’ın yetki talebi, iki (2) çekimser oya karşı oy birliği ile Bolu Belediye Meclisi’nden geçti.