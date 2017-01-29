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29 Ocak 2017 Pazar
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    • Bolu'ya uluslararası standartlarda diyanet eğitim merkezi kazandırıyoruz"

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu İl Müftüsü Orhan Genç'e yaptığı ziyarette, "Bolu'ya, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek standartlarda, Diyanet Eğitim Külliyesi kazandırıyoruz" dedi.

    29 Ocak 2017 Pazar 14:09
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    Bolu'ya uluslararası standartlarda diyanet eğitim merkezi kazandırıyoruz

    Basın Bülteni

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, son sözü referandumda milletin söyleyeceği Anayasa Değişikliği Hakkındaki Kanun Tasarısı için Meclis'te katıldığı yoğun mesainin ardından geldiği Bolu'da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

    Milletvekili Ercoşkun, Bolu İl Müftülüğü'ne atanan ve görevine başlayan Orhan Genç'e yaptığı ziyarette, öncelikle hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ercoşkun, kameraların takip ettiği ziyarette, Müftü Genç'in geçmişte 15 yıl süresince Diyanet Eğitim Müdürü olarak Bolu'da görev yaptığını hatırlatarak, "Bolu İl Müftümüz, geçmişte ilimizde görev yapmış ve bu süre boyunca toplumun her kesimi ile iyi ilişkileri olan önemli bir isim. Herkesin gönlünde yer bulduğu aşikar. Bolu İl Müftülüğü görevinde de kendilerine başarılar diliyorum, Cenab-ı Hak utandırmasın, hep birlikte ilimize hayırlı hizmetler yapabilmeyi Allah nasip etsin inşallah" diye konuştu.

     

    MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'DAN DİYANET CAMİASINA YAKIŞIR YATIRIM SÖZÜ

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, "Geçtiğimiz süreçte Diyanet'e tahsisi yapılan alanda hayata geçirilmesi hedeflenen 'Uluslararası Diyanet Eğitim Külliyesi' çalışmalarımıza, bu konuda ciddi tecrübeleri bulunan İl Müftümüz Orhan Bey'in çok önemli katkıları olacaktır. Bizlerde bu konuda üzerimize neler düşüyorsa, elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek standartlarda böylesine önemli bir merkezi biran önce hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

     

    MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN İZANİ TURAN'I UNUTMADI

    Milletvekili Ercoşkun, ayrıca, Bolu İl Müftülüğü'nden Bursa İl Müftülüğü'ne atanan İzani Turan için de açıklamada bulunarak, "Bursa'ya tayin olan önceki il müftümüz İzani Turan'a da bu ziyaretimiz vesilesiyle ilimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Boludaki başarılı çalışmalarından sonra Bursa gibi büyük bir ilde başarılı olacağına yürekden inanıyorum. Meclis'teki yoğun çalışmalarımız nedeniyle kendisini uğurlamaya gelemedim. Bundan sonraki süreçte kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

     

    MÜFTÜ GENÇ'TEN MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'A TEŞEKKÜR

    Müftü Genç ise, yaptığı açıklamada, Bolu'da yıllarca süren geçmişteki görevleri nedeniyle eski dostu olduğunu belirttiği Milletvekili Ercoşkun'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Genç, konuşmasında, "Allah'ın izniyle birlikte Bolu'ya güzel ve hayırlı hizmetler yapabilmeyi hedefliyorum. Bolu'ya yeniden gelişim sürpriz oldu. Sorumluluklarımın arttığının farkındayım. Gelen ziyaretçilerimin hepsi memnuniyetlerini ifade ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Geçmiş çalışma dönemlerimde en ufak bir olumsuzluğum olmadı. Ülkemiz için çalışmaya and içtik. Cenab-ı Allah yanlışa düşürmesin.

    Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. 15 Temmuz'da yaşananları biliyoruz. Birlik ve beraberliğimiz için çok çalışmamız lazım. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bu noktada hep birlikte gereken gayreti göstereceğiz Allah'ın izniyle. Ziyaretinizden dolayı siz değerli milletvekilimize teşekkür ediyorum" dedi.

    Milletvekili Ercoşkun, başarı dileklerini yinelediği ziyaretin ardından, referandumda son sözü milletin söyleyeceği Anayasa değişikliğinin kazanımlarını anlatmak üzere, sürdürdüğü çalışmalara katılmak için İl Müftülüğü'nden ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Bolu

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