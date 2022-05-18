Bolu’ya veda etti

Haber: Uğur Balaban

26 Ekim 2018'de Bolu'ya vali olarak atanan ve 4 yıl burada görev yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit görevden alınarak Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. 18 Mayıs Çarşamba günü Valilik önünde Vali Ahmet Ümit’i uğurlamak için, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Kurum Müdürleri ve STK Başkanları katılım sağladı. Veda konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Bolu Valisi Ahmet Ümit konuşma yaptığı sırada, eşi Şengül Ümit’in gözleri doldu. Ahmet Ümit veda konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“HALKA HİZMET HAKK’A HİZMET”

“06 Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar Bolu Valisi olarak “Halka hizmet Hakk’a hizmet” şiarıyla; eşsiz güzellikleri ve doğasıyla ülkemizin güzide şehirlerinden olan Bolumuza ve Bolulu Hemşehrilerime daha iyi ve daha fazla hizmet sunabilmek adına, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla uyum ve mevzuata uygun işbirliği içerisinde vatandaş memnuniyetini esas alarak görevimizi ifâ etmek için atanmış değil adanmış bir bilinçle çalışmalarımızı sürdürdük.”

“HAKLARINI HELAL ETMELERİNİ TEMENNİ EDİYORUM”

“İlimiz ve tüm Bolulu Hemşehrilerim için yasalar çerçevesinde en doğru olanı, en doğru zamanda ve en doğru şekilde yaparak gönüllere dokunma gayretinde olduk. “Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” düsturuyla, devletimize ve milletimize yapmış olduğumuz hizmetler dolayısıyla Bolulu Hemşehrilerimin şahsıma ve aileme göstermiş oldukları samimi teveccühlerini daima şükranla hatırlayacağımı özellikle vurgulamak isterim. Bolu’ya fizîken veda ederken, şahsıma ait haklarımı helal ediyor, tüm Bolulu Hemşehrilerimden ve fedakâr mesai arkadaşlarımdan da haklarını helal etmelerini temenni ediyorum. Şahsımın ve ailemin hafızasında Bolu ve Bolulu Hemşehrilerimiz hep güzel anılarla ve hayırla yâd edilecektir.”

“ALLAHAISMARLADIK, ALLAH’A EMANET OLUNUZ”

“Bu vesile ile; değerli Bolulu Hemşehrilerimi, kamuda ve/veya özel sektörde çalışan her kademedeki mesai arkadaşlarımı, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda üretim, istihdam ve hizmet icra etme gayretinde olan iş insanlarımızı, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli mensuplarını, ilimizin haberlerini kamu yararı prensibi dahilinde kamuoyuna ulaştırmak için mücadele veren basın mensuplarımızı …bir kez daha en kalbî hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allahaısmarladık, Allah’a emanet olunuz.”

Konuşmanın ardından herkes ile tek tek vedalaşan Ahmet Ümit helallik istedi.